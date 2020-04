Selena Gomez falou abertamente do facto de sofrer de Doença Bipolar, numa conversa com Miley Cyrus, transmitida em direto no Instagram.

A autora de 'Lose You to Love Me' revelou que lhe foi diagnosticada a doença após uma visita ao Hospital McClean, um hospital psiquiátrico do estado do Massachusetts, que descreve como "um dos melhores da América".

"Quando passei a ter mais informação [sobre a doença], percebi que isso me ajuda", disse. "As pessoas assustam-se com isso. "Sou do Texas, lá não se fala de saúde mental. Tens de parecer fixe".

"E depois vejo a raiva a crescer nas crianças e adolescentes e jovens adultos, porque querem parecer fixes. E sinto que quando disse o que tinha a dizer, queria saber tudo sobre isso. O que afastou o medo".

Veja aqui a conversa:

A cantora tem passado por vários problemas de saúde: padece de lúpus e em 2017 foi submetida a um transplante de rim.