Morreu o ator canadiano Logan Williams, de 16 anos. As causas da sua morte não foram reveladas.

O jovem ator era sobretudo conhecido pela sua interpretação de Barry Allen, o alter-ego do Flash, super-herói da DC Comics, na série "The Flash" do canal CW.

Grant Gustin, que interpretou a versão adulta de Barry Allen, anunciou a morte do seu ex-colega através do Instagram, partilhando uma fotografia de Logan lado a lado com Jesse L. Martin, em 2014.

"Fiquei impressionado não só com o seu talento, mas com o seu profissionalismo. Os nossos pensamentos e orações estarão com ele e com a sua família, numa altura que penso ser incrivelmente difícil", escreveu.

Para além de "The Flash", Logan Williams participou ainda em séries como "When Calls the Heart" e "Supernatural".