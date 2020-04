Em abril de 1977, Tom Waits atuava no Rockpalast (Palácio do Rock), um programa do canal televisivo alemão WDR, em Colónia, na Alemanha.

Criado em 1974 e no ar até hoje, o programa recebia em 1977 o mítico músico norte-americano, que no ano anterior tinha lançado o álbum "Small Change".

Considerado um dos seus melhores concertos televisivos daquela era artística, a atuação encontra Tom Waits acompanhado por Frank Vicari (saxofone), Dr. Fitzgerald Jenkins III (baixo) e Chip White (bateria).

Alinhamento

Step Right Up

Invitation to the Blues

Depot Depot

Jitterbug Boy

Pasties and a G String

I Wish I was in New Orleans

Fumblin' with the Blues

Semi Suite

Emotional Weather Report

Bad Liver and a Broken Heart

New Coat of Paint

I Can’t Wait to Get off Work

The One that Got Away

Small Change

Tom Traubert’s Blues