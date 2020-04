Regressariam duas vezes ao Parque da Bela Vista, em 2012 e 2014. E a estreia dos Linkin Park no Rock in Rio Lisboa foi desde logo bombástica.

Depois dos concertos de Orishas, The Offspring e Kaiser Chiefs, a banda californiana fechou da melhor forma o alinhamento de um dia com lotação esgotada: pelo enorme parque na zona oriental de Lisboa terão passado 90 mil espectadores.

Com "Minutes to Midnight", o álbum de 'Shadow of the Day', ainda fresco (saíra no ano anterior), os Linkin Park entusiasmaram o público português com este alinhamento.

Alinhamento



What I've Done

Faint

No More Sorrow

Wake 2.0

Given Up

Lying From You

Don't Stay

In Pieces

Somewhere I Belong

Points of Authority

Leave Out All the Rest

Numb

Shadow of the Day

Valentine's Day

Crawling

In the End

Bleed It Out

Encore:

Pushing Me Away

Breaking the Habit

A Place for My Head

One Step Closer