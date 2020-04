Cláudia Pascoal, convidada do Posto Emissor desta semana, falou com Lia Pereira e Mário Rui Vieira sobre o seu disco de estreia, "!", os convidados ilustres do mesmo e ainda a mudança na sua vida que representou trocar o Porto por Lisboa.

"Foi estranho", respondeu. "Vou ser honesta: sou apaixonadíssima pelo meu Porto, então quando saí do Porto custou-me muito. Mas senti que seria uma necessidade, porque estava muito cansada de fazer Porto-Lisboa. Sentia que estava a perder a oportunidade de conhecer pessoas e de estar mais presente na vida musical de Lisboa, por viver no Porto".

Depois de um período de adaptação, a situação é agora diferente: "Passado um ano passei a gostar muito e agora, honestamente, não me imagino a sair daqui. Gosto mesmo de viver em Lisboa", garante.

