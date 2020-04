O Rock in Rio-Lisboa foi oficialmente adiado para 2021, anunciou esta sexta-feira Roberta Medina, vice-presidente do festival. A nona edição do evento evento, que deveria ter lugar, como sempre, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho deste ano, fica assim sem efeito, e as novas datas são: 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.

Os bilhetes já adquiridos serão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até à confirmação do cartaz, avança a organização. "Iremos aguardar pelo levantamento do estado de emergência para partilhar outras informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas a cartaz".

"Das várias opções avaliadas, todas implicariam retomar as montagens da Cidade do Rock num momento que acreditamos ainda não ser favoráveis (maio)", lê-se também no comunicado enviado à imprensa a justificar o reagendamento do festival. A organização confirma ainda que fica anulado o intervalo de um ano e que a décima edição decorrerá em 2022, como previamente estipulado.

Medina já tinha dito, na semana passada que iria "aguardar o fim do estado de emergência para tomar qualquer decisão definitiva", e que tinha "muitos cenários possíveis" em cima da mesa. Contudo, o estado de emergência em Portugal, devido à Covid-19, foi prolongado até dia 17 de abril.

Recorde-se que a pandemia do novo coronavírus já tinha feito com que Camila Cabello, que tinha concerto agendado para o primeiro dia do festival, cancelasse a sua presença, tal como toda a sua vindoura digressão.