Raquel Tavares, que este ano anunciou que iria deixar o mundo da música, fez esta semana um post emocionado, agradecendo um ramo de flores que lhe entregaram em casa e o apoio que tem recebido. Na mesma mensagem, a artista portuguesa lembrou a importância de não reprimir as emoções.

"Vou à janela agradecer a quem as trouxe e reparo que a chuva parou. O céu que estava cinzento, está agora azul. Cheira a Primavera. O dia ficou bonito no preciso momento em que me entregaram flores. Que seja a mais bela coincidência", escreveu.



"E obrigada a todos os que com palavras de amor me secaram as lágrimas que hoje teimavam em correr. Faz parte. Permitam-se chorar. Não tem mal. Não devemos reprimir emoções porque isso sufoca. Não tenho soluções mágicas, mas tenho uma certeza... Com AMOR isto será menos difícil. Mas SÓ MESMO com AMOR".

Veja aqui a mensagem de Raquel Tavares.