"É um momento super frustrante mas vamos transformar essa energia. Vão ser dois anos seguidos de Rock in Rio", afirma Roberta Medina, num vídeo em que a responsável máxima pelo evento português comunica o adiamento da edição de 2020 para 2021 devido aos contrangimentos causados pela pandemia de covid-19, revelando contudo que "a primeira opção era fazer em setembro".

A vice-presidente do Rock in Rio anuncia as novas datas para o festival do ano que vem (19, 20, 26 e 27 de junho de 2021) e garante que em 2022 também haverá animação no Parque da Bela Vista, como já estava previsto.

Medina promete ainda "divulgar todas as informações pertinentes para todos os que já têm os seus bilhetes, assim que o estado de emergência acabar". De acordo com o Decreto-Lei dedicado aos espetáculos ao vivo publicado durante o estado de emergência, os bilhetes são válidos para as novas datas, uma vez tratando-se de um adiamento e não de um cancelamento.

"Desejamos que o verão chegue com força, que a vida esteja normalizada, que em breve voltemos a encher os teatros, as salas de espetáculos, os concertos. Vamos partilhando todas as informações. Não vamos parar de sorrir", remata Medina.

