Bill Withers, cantor e compositor norte-americano, conhecido por canções como 'Ain't No Sunshine' e 'Lean On Me', morreu no passado dia 30 de março, noticia a agência Associated Press.

Segundo um comunicado enviado pela família do artista àquela agência, Bill Withers, que tinha 81 anos, foi vítima de complicações causadas por doença cardíaca.

Nascido em julho de 1938 numa pequena cidade mineira da West Virginia, nos Estados Unidos, William Harrison Withers Jr. teve uma infância marcada pela pobreza e pela morte do pai, que partiu quando o mais novo dos seus seis filhos tinha 13 anos.

Depois de uma carreira de nove anos na marinha, Bill Withers começou - já perto dos 30 anos - a explorar a guitarra e a fazer música, atraindo a atenção de um executivo da indústria discográfica, que lhe ofereceu um contrato.

Num período de oito anos, entre 1971 e 1978, o norte-americano gravou sete álbuns de estúdio.

Em 2015, depois de um silêncio editorial de décadas, foi agraciado com a entrada no Rock & Roll Hall of Fame.

"Não tenho personalidade para estar sempre a fazer isto", disse então. "Sou bastante tímido. Prefiro estar escondido. Nunca dancei, escondia-me atrás da guitarra".

A música de Bill Withers, que além dos sete álbuns editados entre 1971 e 1978 contemplou "Watching You Watching Me", lançado em 1985, foi samplada várias vezes, pelos Blackstreet e Dr. Dre em 'No Diggity' (a canção 'Grandma's Hands'), ou por Kanye West em 'Rosie' (a canção 'Roses').

Bill Withers casou duas vezes: em 1973, com a atriz Denise Nicholas, e em 1976 com Marcia Johnson, de quem teve dois filhos, Todd e Kori.