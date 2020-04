Os Metallica doaram 350 mil dólares (324 mil euros) a várias instituições de caridade, através da sua fundação, a All Within My Hands.

Este valor servirá para ajudar "as pessoas mais vulneráveis" e atingidos pela crise provocada pela Covid-19, conforme se pode ler num comunicado publicado no site oficial da banda.

Entre as organizações que beneficiarão com o dinheiro dos Metallica estão a Feeding America, que trabalha com bancos alimentares locais, a Direct Relief, que fornece material de proteção a profissionais de saúde, e a Crew Nation, organização de apoio aos que trabalham na produção de espetáculos.

Recorde-se que, aquando do seu concerto no Estádio do Restelo, em 2019, os Metallica doaram 40 mil euros para a construção da nova ala pediátrica do Hospital São João, no Porto.