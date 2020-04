Morreu o guitarrista de jazz Bucky Pizzarelli, aos 94 anos, vítima do novo coronavírus.

A notícia da sua morte foi confirmada pelo seu filho, o também guitarrista John Pizzarelli, que apontou a Covid-19 como causa.

Ao longo da sua carreira, Bucky colaborou com nomes como Benny Goodman, Les Paul ou Antônio Carlos Jobim, mas foi na televisão - e, sobretudo, no programa "The Tonight Show", com Johnny Carson - que criou nome.

O guitarrista reformou-se oficialmente em 2018, dois anos após sofrer um AVC. O seu último álbum, "Generations", editado em conjunto com o filho, foi editado em 2007.

Bucky Pizzarelli junta assim o seu nome à "lista negra" de músicos de jazz falecidos esta semana, por causa da Covid-19, depois das mortes de Wallace Roney e Ellis Marsalis.