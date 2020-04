Novos tempos, novas exigências, novas soluções. Em plena pandemia de Covid-19 e um período de necessário isolamento social, são vários os artistas que se viram para as atuações nas redes sociais como forma de se manterem em contacto com quem os ouve. Branko foi um dos primeiros a perceber a importância de continuar a dar música às pessoas e esta quinta-feira, dia em que completou 40 anos, resolveu abrir a porta da sua sala de estar e festejar com cerca de três mil amigos em direto no Instagram.

Depois de várias falsas partidas, causadas por imponderáveis técnicos, e de ter aberto o concerto com o hino 'Vinte Vinte', parceria com Conan Osiris e Ana Moura num 2020 que vai ficar para a história pelas piores razões, chamou até si os ritmos quentes de 'MPTS', tema criado a meias com o parceiro habitual PEDRO (a assistir atentamente na caixa de comentários), e seguiu caminho com o embalo doce da voz de Sara Tavares em 'Coisas Bunitas' e Dino D'Santiago numa sempre fresca (e bastante pertinente, neste momento) 'Tudo Certo'.

Entre dezenas de mensagens de parabéns e intervenções de incentivo de amigos conhecidos - a assistir, estiveram, entre outros, Blaya, Alex D'Alva Teixeira, a criadora de moda Alexandra Moura, Kalaf, Chong Kwong, a atriz Cláudia Semedo ou o artista urbano Vhils - Branko foi agradecendo a companhia de todos: "obrigado por estarem ligados e por terem pedido outro live depois de o primeiro ter corrido tão bem. Hoje foi um dia de emoções".

'Rapazes' explodiu, depois da vénia a Cesária Évora, e a festa seguiu com o reavivar de 'Yah!', dos seus saudosos Buraka Som Sistema, e 'Stand By', um dos momentos mais bonitos de "Nosso", o álbum que editou no ano passado. Com a atuação de uma hora a entrar na reta final, Branko avisou: "temos uma surpresa não tarda. Aguentem-se aí".

Foi então que, depois de o músico questionar "quem conhece esta voz?", Dino D'Santiago voltou a ouvir-se em 'Sofia', canção anunciada como a primeira de duas "estreias mundiais". O amigo juntou-se em vídeo para anunciar a novidade que só chegaria depois de o relógio bater a meia-noite: "Kriola", o novo álbum de D'Santiago, ficaria disponível nas plataformas digitais.

"Quando fizer 40 anos também quero ser assim. Muito love, mano", exclamou o cantor entre sorrisos e parabéns. 'Kriolu', tema a oito mãos que junta Branko e PEDRO na produção e Dino e Julinho KSD nas vozes, colocou um ponto final na atuação, não sem antes o aniversariante prometer: "a vingança será muito em breve. Até à próxima! Estamos juntos".