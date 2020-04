Dino D'Santiago acaba de lançar, de surpresa, um novo álbum.

"KRIOLA" é o sucessor de "Mundu Nôbu", de 2018, e reflete, segundo se pode ler em comunicado de imprensa, "a crioulização do mundo [como] movimento imparável nas sociedades contemporâneas, transportando consigo conflitos, cultura, criatividade, herança e festa".

Criado entre Londres e Lisboa, "KRIOLA" oferece, nas palavras de Dino D'Santiago, "uma cachupa instrumental [que] desta vez viajou do batuku ao ozonto, da coladera ao grime, sempre com o tempero final dado pelo funaná que descansa no arriscar de um tarraxo".

Entre os músicos que participaram em "KRIOLA" estão Seiji, Nosa Apollo, Branko, PEDRO, Kalaf Epalanga, Toty Sa’Med, Djodje Almeida, Toni Economides, Vado MKA e Julinho KSD, convidado do primeiro single, 'Kriolu'.

Veja aqui: