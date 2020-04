Madonna voltou a deixar bem clara a sua opinião acerca da atuação de Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, partilhando esta quinta-feira, nas suas histórias de Instagram, vários vídeos com 'panelaços', manifestações do povo brasileiro contra o político e a sua postura "despreocupada" face à pandemia do novo coronavírus.

Apesar de não referir o nome do presidente do Brasil, ouve-se num dos vídeos um cidadão brasileiro a gritar 'fora Bolsonado' e Madonna deixa também a mensagem, por escrito, "atenção aos avisos! Acordem", juntando-lhe pequenos ícones de bandeiras do Brasil e as hashtags #covid19 #fiquememcasa e #mantenhamseseguros. Veja abaixo.

A rainha da pop criticou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recentemente, também devido à sua postura face à Covid-19. No passado, Bolsonaro também tinha sido amplamente criticado pela artista devido aos incêndios na Amazónia e em 2018 juntou-se ao movimento anti-Bolsonaro #EleNão durante as eleições presidenciais no Brasil.