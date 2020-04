Depois de anunciado o adiamento da edição deste ano do Rock in Rio-Lisboa para 2021, Roberta Medina conversou com a BLITZ e disse que "a probabilidade de o cartaz se manter para o próximo ano é grande, é bem grande".

"Pela nossa sensibilidade, essa possibilidade é grande, mas até que tenhamos respostas concretas, estamos só a fazer filosofia", acrescentou a vice-presidente do festival, garantindo, contudo que a organização está "a trabalhar para manter o cartaz, claro”.

Questionada sobre o contacto que manteve com os artistas antes da decisão de adiar - recorde-se que, entre outros, estavam confirmados no cartaz os Foo Fighters, Black Eyed Peas, Duran Duran e Post Malone -, Medina diz: "os artistas são players de mercado, assim como os patrocinadores, como a Live Nation"

"Temos vindo a trocar sensibilidades, a perguntar-lhes: ‘como estão as coisas aí? Há muitos cancelamentos? Estão pedindo muitos adiamentos?’", acrescenta, "o andamento da carruagem tem vindo a ser partilhado para que eles também pudessem saber quais as nossas possibilidades e poderem tentar refazer as digressões com aquelas ofertas. À medida que vão tendo sinais que os eventos de facto podem ser cancelados ou adiados, têm de reprogramar a digressão inteira. Há muita gente à espera".

As novas datas do Rock in Rio-Lisboa são: 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. Os bilhetes já adquiridos serão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até à confirmação do cartaz, avança a organização. "Iremos aguardar pelo levantamento do estado de emergência para partilhar outras informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas a cartaz".