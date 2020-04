O programa de "apanhados" de celebridades "Punk'd" está de volta à MTV, com Chance The Rapper a apresentar. Entre as primeiras vítimas estão Lil Nas X, Offset (dos Migos), Megan Thee Stallion e Ty Dolla $ign.

Entre 2003 e 2007, o programa, então apresentado pelo ator Ashton Kutcher, tornou-se um sucesso do canal de música, sendo agora recuperado e exibido através da nova plataforma de streaming de vídeo Quibi.

"Cresci a ver este programa e é surreal estar agora ao comando", disse Rapper sobre o seu novo desafio, que começa já este mês com episódios diários. Veja o trailer e três excertos do novo "Punk'd".