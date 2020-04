A convidada do décimo primeiro programa é Cláudia Pascoal. Em isolamento no seu apartamento de Lisboa, longe da família, que se encontra mais a norte, a cantora falou-nos do seu disco de estreia, que tem por título um sinal de pontuação: "!"

À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira, a jovem artista contou-nos como pretende passar a Páscoa que se avizinha e como correu a adaptação à cidade de Lisboa, quando deixou o seu querido Porto.

Os efeitos da Covid-19 nos planos de promoção de "!" e o segredo para ter conseguido contar com Nuno Markl ou Samuel Úria no seu primeiro disco são outros dos temas da conversa com Cláudia Pascoal, vencedora em 2018 do Festival da Canção.

As impressões sobre novos álbuns de Dua Lipa e The Weeknd também passam por por este podcast.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir com as recomendações das autoridades de saúde devido à Covid-19, esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira e Joana Beleza.