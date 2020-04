Paulo Furtado, músico português que responde como Legendary Tigerman, pronunciou-se ferozmente contra “os Trumps e Bolsonaros deste mundo” num post público no Facebook.

"O que mais me assusta nestes tempos tão difíceis é que os maus, os MAUS com M, A, U, S, maiúsculos e do tamanho de prédios, os Trumps e Bolsonaros do Mundo, brincam com a verdade e com a mentira às claras de todos, alimentados pela ignorância e pela miséria, à custa de vidas inocentes, e parece que ninguém pode fazer nada em relação a isso", começou por dizer.

Apesar de tal não ser mencionado, Furtado deverá reportar-se à forma como os governos norte-americano e brasileiro têm abordado o combate à pandemia, contrariando bastas vezes as orientações da Organização Mundial de Saúde.

O músico referiu-se ainda aos dois presidentes como "criminosos, ao mais alto nível", e deixou várias perguntas: "Como é isto possível? Como podem estes loucos continuar no poder? Não existem, nestes momentos-chave e limite que vivemos, mecanismos que possam ser activados para depor estes loucos tiranos que empurram os seus cidadão para a morte? Que democracias são estas?".