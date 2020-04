Foi anunciada a nova data para o concerto de Harry Styles, ex-One Direction, na Altice Arena.

O músico iria atuar em Lisboa no dia 20 de maio, mas esse espetáculo ficou sem efeito em virtude da pandemia da Covid-19, que obriga a que neste momento tenha sido prorrogado o estado de emergência em Portugal.

O espetáculo, que faz parte da sua nova digressão mundial e serve de apoio ao disco "Fine Line" (2019), passa agora para o dia 16 de fevereiro, no mesmo local.

Os bilhetes entretanto adquiridos serão válidos para a nova data, afirma a promotora Everything Is New, em cumprimento do Decreto-Lei nº10/2020, segundo o qual - nestas circunstâncias excecionais - "o espetáculo reagendado deve ocorrer no prazo de um ano a contar da data inicialmente prevista", e apenas quando não possa haver lugar a reagendamento deverá proceder-se reembolso do valor dos bilhetes.