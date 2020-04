Morreu o pianista de jazz Ellis Marsalis, aos 85 anos. O músico encontrava-se hospitalizado após ter apresentado sintomas da Covid-19, falecendo antes dos resultados do teste à doença.

A presidente da câmara da cidade de Nova Orleães, LaToya Cantrell, reagiu imediatamente à morte de Ellis, apelidando-o de "lenda".

"Ele era um professor, um pai e um ícone. Esta perda marca-nos muito", afirmou.

Ao longo da sua carreira, Ellis trabalhou com nomes como Cannonball Adderley, David Newman ou Al Hirt, entre outros. Quatro dos seus filhos - Branford, Delfeayo, Jason e, especialmente, Wynton - tornaram-se igualmente músicos de jazz.

Ellis foi também professor no New Orleans Center for Creative Arts, tendo tido como alunos músicos como Terence Blanchard, Harry Connick Jr., Irvin Mayfield, Jesse Davis ou Paul Longstreth, para além dos seus próprios filhos.