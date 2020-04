Morreu a cantora Cristina, conhecida pelo seu trabalho na editora nova-iorquina ZE Records, no período new wave. Tinha 61 anos e, de acordo com o Guardian, estava infetada com o novo coronavírus.

A sua morte foi confirmada por Michael Esteban, co-fundador da ZE, nas redes sociais. "Acordei esta manhã com esta notícia devastadora. Estou muito triste", escreveu.

Cristina, de seu nome completo Cristina Monet-Palaci, foi a primeira artista a lançar um single pela ZE: 'Disco Clone', em 1978.

Esteve casada com Michael Zilkha, o outro co-fundador da ZE, até 1990 e com este lançou 'Things Fall Apart', o seu maior êxito.

Editou também dois álbuns, "Cristina" (1980) e "Sleep It Off" (1984), este último tendo alcançado o estatuto de objeto de culto com o passar dos anos.