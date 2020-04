Morreu Adam Schlesinger, baixista dos Fountains of Wayne. Tinha 52 anos e estava infetado com o novo coronavírus.

O músico encontrava-se em coma induzido, e há duas semanas que estava ligado a um ventilador. Acabou por falecer esta quarta-feira, de manhã.

Schlesinger era co-autor do sucesso 'Stacy's Mom', a canção mais conhecida dos Fountains of Wayne, editada em 2003.

Ao longo da sua carreira, o músico venceu ainda três prémios Emmy e um Grammy, e foi nomeado para um Óscar por 'That Thing That You Do', tema escrito para "Tudo Por Um Sonho", filme de Tom Hanks de 1996.

Colaborou ainda com programas de televisão como "The Colbert Report", "The Howard Stern Show" e "Rua Sésamo", entre muitos outros.