Demi Lovato, que está neste momento em isolamento social junto com a sua família, revelou estar num gigante grupo de chamadas de vídeo FaceTime com uma série de celebridades, nomes que vão da política à música e ao cinema.

A artista norte-americana diz que o grupo foi criado pelo seu manager, Scooter Braun, e que já conversou com pessoas como o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton ou as colegas Ariana Grande e Katy Perry.

"Há um gigante chat de grupo no FaceTime que o meu manager começou, ligando a cerca de 30 celebridades de forma aleatória", disse Lovato em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, "é bastante divertido porque na primeira noite em que participei, atendi o telefone e lá estava o Bill Clinton em FaceTime. Era o convidado de honra".

A artista diz que, de repente, se juntaram Grande, Perry, o próprio Scooter Braun e "uma série de outras celebridades: "e todas as noites entra alguém novo". Lovato diz que ficou bastante animada quando o ator da série "Love is Blind", Mark Cuevas, se juntou ao chat.

"É engraçado porque toda a gente que está naquele chat é da indústria do entretenimento, portanto temos de ir buscar pessoas que sejam ou políticos ou de um reality show. No outro dia tivemos alguém do 'Tiger King'. É uma loucura. Ficas sempre a pensar: quem se seguirá?".