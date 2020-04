O festival Rolling Loud Miami, que se iria realizar de 8 a 10 de maio, foi adiado para fevereiro de 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, a organização refere que não queria "nada mais que estar lá com todos vós, para o sexto ano de um evento esgotado". "No entanto, com a propagação da Covid-19 elevada a níveis trágicos, tornou-se claro que não podemos prosseguir com as datas de maio".

Do cartaz de 2021 deverão constar os artistas confirmados para esta edição, como Post Malone, Travis Scott e A$AP Rocky. Os bilhetes entretanto adquiridos serão válidos para as novas datas.

Recorde-se que está agendada, para os dias 8, 9 e 10 de julho, uma edição em Portugal do Rolling Loud, em Portimão. Até ao momento, não há qualquer nota sobre a viabilidade da edição portuguesa que, de acordo com comunicação do festival, tem lotação esgotada desde o final de fevereiro.

O NOS Primavera Sound, que se realiza em junho no Porto, foi o primeiro grande festival em Portugal a anunciar o seu adiamento; fica agora marcado para o início de setembro. Por sua vez, o Boom Festival, comunicou que a sua edição de 2020 fica sem efeito - deveria realizar-se no fim de julho em Idanha-a-Nova.