Duncan Jones, filho de David Bowie e reputado realizador de cinema, surpreendeu os fãs do artista inglês, esta quarta-feira, ao dar a entender que uma série animada em torno do pai estaria a ser feita.

No Twitter, o cineasta de "Moon", anunciou que a Aardman Animations, o mesmo estúdio por trás de "Wallace and Gromit", estaria a desenvolver um projeto semelhante com Bowie. E partilhou mesmo uma imagem.

"Estou incrivelmente entusiasmado por anunciar o lançamento do primeiro episódio dos desenhos animados 'Bowie'", escreveu Jones, incluindo um link para um vídeo no YouTube. Contudo, à espera dos admiradores da lenda de 'Starman' não estava um trailer ou um teaser para a referida série, mas sim o famoso 'RickRoll'D', o clip de 'Never Gonna Give You Up', de Rick Astley, comummente usado para pregar partidas online.

As reações não se fizeram esperar. "É uma partida terrível porque isto seria realmente perfeito", assinalou um seguidor de Duncan Jones citado pelo NME. "És as única pessoa que poderia safar-se depois de uma destas, seu patife", afirmou outra.

Duncan Jones prometeu "compensar toda a gente", em resposta a um seguidor que considerou a partida "cruel", o que pode indicar que há expectativas reais para um próximo projeto envolvendo a figura e o trabalho do pai, falecido em 2016.