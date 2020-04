Millie Bobby Brown, a atriz inglesa conhecida pelo seu papel como Eleven na série Stranger Things, foi a convidada do programa de Myley Cyrus no Instagram, Bright Minded.

"Devo dizer que a única maneira de passar a falar com sotaque americano foi ver a Hannah Montana", revelou a britânica, referindo-se à série da Disney que celebrizou Miley Cyrus.

"Até me espanto que não tenhas um sotaque country, então!", respondeu Miley Cyrus, filha da estrela country Billie Ray Cyrus.

No mesmo programa, Millie Bobby Brown, atualmente uma das adolescentes mais poderosas do mundo, contou ter encontrado, recentemente, um vídeo seu em criança, cantando 'Hoedown Thrwodown', canção do filme de Hannah Montana.

"Sabia todos os passos de dança e estava obcecada, só queria ter o teu emprego", confessou Millie Bobby Brown. "Nem sabia que se ganhava dinheiro com isso! Por mim faria tudo de graça!".