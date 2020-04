João Barbosa, elemento fundador dos Buraka Som Sistema e o músico e produtor que, nos últimos anos, tem adotado o 'nom de plume' Branko, faz 40 anos esta quinta-feira. Com um concerto inicialmente marcado para esse mesmo dia, 2 de abril, para o Tivoli, em Lisboa (entretanto recalendarizado para um também 'improvável' 15 de maio), o músico e produtor não quis deixar que a Covid-19 deitasse por terra a celebração e anunciou, precisamente para esta quinta-feira, às 22h30, uma festa no seu Instagram, sob forma de uma atuação ao vivo.

"Mesmo sem concerto no Tivoli no dia 2 de Abril, quero passar a minha noite de aniversário a dar-vos música. Por isso, quinta-feira, a partir das 22h30 vou meter o som no máximo e gritar #VaiDarTudoCerto em directo da minha sala de estar para o meu canal de Instagram. Apareçam!", lê-se no post de Branko nesta rede social.

"Nosso", o mais recente álbum do músico, foi editado há um ano.