"Mais Antigo", de Bispo, continua a liderar o top nacional de vendas de álbuns, mas a tabela regista uma série de entradas novas para lugares cimeiros: em segundo lugar estreia-se "After Hours" de Weeknd e em terceiro "Eva", o novo longa-duração de Cristina Branco.

J Balvin entra para o oitavo lugar com "Colores", Morrissey para o 12º com "I Am Not a Dog on a Chain", Buba Espinho com o disco homónimo para o 14º, "Daytime Friends - The Very Best of Kenny Rogers" para o 28º, "Pony" de Rex Orange County para 34º e "All the Hits and All New Love Songs" de Kenny Rogers para o 49º.

1. Bispo - "Mais Antigo"

2. The Weeknd - "After Hours"

3. Cristina Branco - "Eva"

4. André Henriques - "Cajarana"

5. BTS - "Map of the Soul: 7"

6. António Zambujo & Miguel Araújo - "28 Noites ao Vivo nos Coliseus"

7. Tame Impala - "The Slow Rush"

8. J Balvin - "Colores"

9. Rodrigo Leão - "O Método"

10. Capicua - "Madrepérola"

Weeknd continua a dominar a tabela de streaming com 'Blinding Lights', mas bem perto estão Roddy Ricch e 'The Box' e Bispo com 'Lembrei-me'.

1. The Weeknd - 'Blinding Lights'

2. Roddy Ricch - 'The Box'

3. Bispo - 'Lembrei-me'

4. Frankieontheguitar feat. Tóy Tóy T-Rex, Lon3r Johny & Bispo - 'Tempo'

5. Wet Bed Gang - 'La Bella Mafia'

6. Karol G & Nicki Minaj - 'Tusa'

7. Giulia Be - 'Menina Solta'

8. Piruka & Bluay - 'Louco'

9. Dua Lipa - 'Don't Start Now'

10. Tones and I - 'Dance Monkey'