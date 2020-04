O festival Primavera Sound abordou as dúvidas dos festivaleiros em relação ao cartaz da edição de 2020, adiada para o verão devido à pandemia da Covid-19.

O festival, que celebra este ano o seu 20º aniversário, irá agora realizar-se de 26 a 30 de agosto. O seu congénere português seguiu-lhe os passos, anunciando também a sua passagem para os dias 3, 4 e 5 de setembro.

Do cartaz inicialmente revelado faziam parte nomes como os Strokes, Lana Del Rey, Tyler, the Creator, Bikini Kill, Beck, Caribou, Massive Attack, The National, Pavement, King Krule ou Iggy Pop. Alguns destes nomes, como Lana Del Rey ou Tyler the Creator, estavam também no cartaz do Porto.

"Sabemos que para muita gente esta é uma situação complicada, e é por isso que estamos a trabalhar em soluções distintas", afirmou um porta-voz do evento ao NME.

"Assim que o estado de emergência em Espanha for levantado, estamos confiantes de que poderemos oferecer várias opções ao nosso público".

"No que toca ao alinhamento, estamos em contacto com os artistas, e a trabalhar com eles de forma coordenada em relação às novas datas. Comunicaremos o alinhamento final assim que for possível. Sabemos que não é fácil mas pedimos paciência", afirmou ainda.