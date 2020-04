Os Tame Impala partilharam uma versão alternativa de "The Slow Rush", o seu último álbum.

Intitulada "The Slow Rush In An Imaginary Place", esta versão acrescenta ruídos do público e reverb às pausas entre canções, num mix contínuo do disco.

"Fiz algo para todos os isolados por aí", anunciou Kevin Parker, no Instagram. "Usem headphones, para um efeito imersivo completo".

Ouça aqui "The Slow Rush In An Imaginary Place":