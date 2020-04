Robbie Williams recordou o momento em que fechou Bono e George Michael numa casa de banho, numa festa privada em que estiveram juntos nos anos 90, para lhes cantar três canções do seu álbum de estreia a solo, depois de abandonar os Take That, "Life Thru a Lens".

Em entrevista ao jornal The Sun, o cantor disse: "digamos que eu estava com um grande andamento e muito confiante. Vamos colocar a coisa nesses termos. Estou numa festa privada e agarro no Bono e no George Michael e levo-os para a casa de banho... Isto não vai no sentido em que pensam que vai!".

"Sento-os numa casa de banho gigante e obrigo-os a ouvir-me a cantar - a cappella - três canções de 'Live Thru a Lens'. Cantei-lhes 'Old Before I Die', 'Ego A Go Go' e outra coisa qualquer", continua Williams, "conseguem imaginar? Agradeço-lhes por terem sido tão amáveis. Estavam ali fechados com um lunático. Desculpa, Bono. Desculpa, George".