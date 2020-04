Boss AC editou esta semana 'Vai Correr Bem', um tema que apela às pessoas que fiquem em casa durante a pandemia do novo coronavírus. A canção é uma nova versão do sucesso 'Tu És Mais Forte' e foi estreada no #FestivalEuFicoEmCasa, no mês passado.

Na letra do tema, que pode ser ouvido na íntegra no novo vídeo, o rapper diz "não tenhas medo, fica em casa que eu fico também, e vai correr bem, tu vais ver". A mensagem otimista é reforçada por Boss AC na mensagem que acompanha o vídeo: "acredito que melhores dias virão".

"Também acredito que só poderemos travar a propagação do corona se todos fizermos a nossa parte e respeitarmos o isolamento social e a quarentena", acrescenta o artista, "bem sei que nem todos o podem fazer mas, a todos os que podem, faço esse apelo: fiquem em casa".

Deixa também um agradecimento aos que "não podem ficar em casa para que a sociedade continue a funcionar com os mínimos" por "se sacrificarem pelos outros". "Espero que em breve possamos estar juntos para cantar, em carne e osso, a versão original que diz 'sai à rua e abraça alguém' e que aí, esta versão que vos apresento agora possa ser para sempre, esquecida".