Samuel L. Jackson participou à distância no programa de Jimmy Kimmel, dando uma divertida entrevista sobre a forma como tem passado a 'quarentena' em tempos de Covid-19.

Depois de falar sobre o documentário "Tiger King", que tem visto com a filha, o ator norte-americano recitou um poema escrito por Adam Mansbach, o escritor que há alguns anos editou o livro "Go the F*k to Sleep".

A 'sequela' do livro foi antecipada por Samuel L. Jackson, que recitou o poema 'Stay the F*ck Home'. Aos 6 minutos: