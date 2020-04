Morreu o trompetista Wallace Roney, aos 59 anos, vítima do novo coronavírus.

Roney era um dos nomes mais respeitados do jazz norte-americano, tendo sido aluno de nomes como Dizzy Gillespie e Miles Davis.

A carreira do músico, nascido em Filadélfia, começou quando tinha apenas 12 anos de idade e se juntou aos Philadelphia Brass, conhecido quinteto de metais da cidade.

Em 1991, tocou com Miles Davis no festival de Montreux, performance que ficou imortalizada no filme "Miles Davis: Birth of the Cool". Três anos mais tarde, venceu um Grammy pelo álbum "A Tribute to Miles".