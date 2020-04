Katy Perry está em isolamento social, em casa, e resolveu partilhar com os fãs, no Instagram, uma fotografia na qual se mostra sem maquilhagem (e alguns pontos negros), de roupão vestido.

A imagem surge como segunda parte de uma sequência com outra foto "pré-quarentena" nas gravações do programa "American Idol", do qual é jurada.

"Pré-quarentena > a meio da quarentena", escreve a artista na legenda, "espero que os vossos planos de ficar em casa esta noite incluam juntar-se a mim para um episódio lindo e airoso de 'American Idol', gravado no paradisíaco Havai nos meses de janeiro e fevereiro".

Num comentário feito por um fã, Perry, que se encontra grávida do namorado, o ator Orlando Bloom, respondeu: "pontos negros e toda bebé". Veja a imagem, a segunda deste post: