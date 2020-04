Gary Holt, guitarrista dos Slayer e dos Exodus, confirmou estar infetado com o novo coronavírus.

O músico isolou-se após ter andado em digressão pela Europa com os Testament e os Death Angel, cujos membros também ficaram infetados.

Numa publicação no Instagram, entretanto apagada, Holt anunciou ter recebido os resultados do teste, que deram positivo.

No entanto, visto já não ter quaisquer sintomas, o músico foi autorizado a "fazer as únicas coisas que me são permitidas, como ir às compras".

"Sinto-me bem, passei pelos momentos mais difíceis, e a minha saúde está 100% normal. Obrigado a todos os que mandaram desejos de melhoras. Agora é trabalhar em novos riffs para os Exodus enquanto estou preso em casa", acrescentou.