Os Foo Fighters adiaram a sua digressão de celebração do 25º aniversário da banda, devido à pandemia da Covid-19.

A digressão, que teria início em abril, passa agora para outubro. Os Foo Fighters iriam atuar em muitas das cidades norte-americanas que os acolheram naquela que foi a sua primeira digressão de sempre, em 1995, como é o caso de Cleveland, Cincinnati, Wichita ou Grand Rapids.

Finda esta digressão, os Foo Fighters têm viagem marcada para a Europa. Por enquanto, o concerto do grupo de Dave Grohl no segundo dia do festival Rock in Rio-Lisboa, a 21 de junho, mantém-se agendado, uma vez que o evento ainda não foi cancelado ou adiado devido à crise provocada pelo novo coronavírus.

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, disse numa mensagem em vídeo partilhada nas redes sociais, no final da semana passada, que qualquer decisão sobre esta edição do festival de Lisboa só será tomada depois do fim do estado de emergência.