Roger Waters partilhou com os seus seguidores uma versão de 'El Derecho de Vivir en Paz', uma canção lançada em 1971 pelo chileno Víctor Jara.



"Esta canção é para as pessoas de Santiago [do Chile] e Quito e Jaffa e La Paz e Nova Iorque e Bagdade e Budapeste e de todo o lado onde o homem nos possa querer fazer mal", explicou Roger Waters.

Atualizando a letra com referência à subida ao poder de autocratas, Roger Waters referencia ainda Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, e Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, na sua versão da canção que, em 2019, foi usada pelos trabalhadores chilenos como um hino de protesto.

Recorde a canção de Victor Jara: