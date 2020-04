O concerto de Bon Iver, que esteve agendado para 15 de abril na Altice Arena, em Lisboa, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19, vai acontecer no dia 31 de janeiro de 2021, anunciou há momentos a promotora Everything Is New.

"É com grande cuidado e empatia com todos os envolvidos, que anunciamos o reagendamento da nossa digressão de primavera na Europa e no Reino Unido para janeiro de 2021", escreve a banda no comunicado oficial.

Justin Vernon e companhia deixam também uma mensagem de encorajamento para os fãs: "esperamos que este reagendamento seja a melhor decisão que poderíamos tomar contra a disseminação da Covid-19. Mantenham-se a salvo e saudáveis. Estamos ansiosos por ver-vos em breve".

Os bilhetes adquiridos para a primeira data mantém-se válidos para a nova e foram já colocados à venda mais ingressos (preços entre os €35,00 e os €51,00).