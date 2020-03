Uma família com quatro filhos adaptou uma canção de "Os Miseráveis", com uma letra espirituosa que reflete as alterações provocadas no seu quotidiano desde o começo de reclusão social causada pela Covid-19.

Num vídeo caseiro, Ben e Danielle Marsh, um casal de Kent, em Inglaterra, cantam, com a ajuda dos seus quatro filhos, uma nova versão de 'One Day More' que entretanto se tornou viral.

A sua intenção, porém, era apenas fazer um vídeo para alegrar amigos e família.

Veja aqui: