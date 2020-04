Devido à Covid-19, Ozzy Osbourne teve de cancelar uma viagem à Suíça, onde receberia tratamento para a doença de Parkinson.

Com o transporte aéreo fortemente condicionado pela pandemia, o britânico já não poderá fazer a viagem, que estava marcada para 8 de abril.

A revelação foi feita pela sua mulher Sharon Osbourne que, em entrevista ao programa de televisão The Talk, disse ainda que estar "de coração partido" com o avanço do vírus.

Um dos afetados pelo coronavírus foi Andrew Watt, produtor do novo disco de Ozzy Osbourne, "Ordinary Man".