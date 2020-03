Os Metallica transmitiram mais um concerto seu, como forma de ajudar os fãs a ultrapassar o período de distanciamento social.

A segunda "jornada" das #MetallicaMondays recuou até 2017, ao concerto que a banda deu em Paris, a 8 de setembro desse ano.

Esse concerto fez parte da digressão "WorldWired", de apoio ao último álbum dos Metallica, "Hardwired... To Self-Destruct" - e que também passou por Portugal.

Veja aqui o concerto e confira o alinhamento:

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone)

Hardwired (Intro)

Hardwired

Atlas, Rise!

Seek & Destroy

Leper Messiah

The Day That Never Comes

Now That We're Dead

Dream No More

For Whom the Bell Tolls

Halo on Fire

Last Caress (Misfits)

Creeping Death

Moth Into Flame

Sad but True

One

Master of Puppets

Encore

Blackened

Nothing Else Matters

Enter Sandman