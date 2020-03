James Corden, apresentador e ator britânico, transformou o seu talk show televisivo num "Home Fest", ou seja, um festival a partir de casa, com convidados como Dua Lipa, Billie Eilish e o irmão Finneas, os sul-coreanos BTS, John Legend ou o tenor italiano Andrea Bocelli.

A edição especial do programa de Corden, ele próprio fechado na sua garagem, teve como intenção principal angariar dinheiro para organizações de beneficência que estão a ajudar no combate à pandemia de Covid-19.

Além das atuações musicais, entraram também em direto para atuar no programa o ator e comediante Will Ferrell e o ilusionista David Blaine. "São tempos estranhos e aterrorizadores e só quero que saibam que estamos todos nisto juntos", disse Corden, "esta noite tem tudo a ver com aproximar as pessoas para as manter afastadas".

Veja abaixo algumas das atuações, com Dua Lipa a cantar 'Don't Start Now', Billie e Finneas ao piano para 'Everything I Wanted', BTS apresentaram 'Boy With Luv' ou Bocelli a cantar 'Con Te Partirò'.