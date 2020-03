Têm corrido rumores de que Demi Lovato e o ator Max Ehrich estariam numa relação, e uma gaffe da cantora pode tê-los confirmado.

No fim de semana, e em isolamento, Ehrich fez um direto no Instagram que contou com uma aparição "especial" de Lovato.

Enquanto o ator tocava piano, a autora de 'Sorry Not Sorry' entrou na sala sem se aperceber que estava em direto. Após Ehrich lho dizer, Lovato tapou imediatamente o rosto, gargalhando.

Veja aqui o momento: