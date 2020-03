Os norte-americanos The National anunciaram que vão assinalar o 10º aniversário do seu álbum "High Violet" com uma edição especial, em vinil.

A 19 de junho, o disco de 'Bloodbuzz Ohio' é então reeditado em vinil, num disco triplo que incluirá algumas canções não disponíveis, até agora, neste formato, como a versão alternativa de 'Terrible Love' e os extras 'Wake Up Your Saints' e 'Walf Off'.

O vinil triplo estará disponível em três versões, de cores diferentes.

Ontem, a banda deu começo às celebrações partilhando no Youtube um concerto de apresentação de "High Violet", filmado em maio de 2010, em Brooklyn, Nova Iorque, por D.A. Pennebaker e Chris Hegedus.

O quinteto está, de momento, a doar todos os lucros da sua loja online e do seu clube de fãs para ajudar os membros da sua equipa afetados pelo cancelamento de concertos causado pela Covid-19.

Os The National têm regresso a Portugal marcado para o Rock in Rio Lisboa, que acontece em junho e não foi, por enquanto, adiado ou cancelado.