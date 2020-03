Morreu o ator Andrew Jack, aos 76 anos, esta terça-feira, em Londres, vítima de complicações de saúde ampliadas pelo facto de ter sido contagiado pelo novo coronavírus. A notícia é avançada pelo site TMZ, que confirmou o óbito junto de representantes do ator.

Além de ter participado enquanto General Ematt em vários filmes da saga "Guerra das Estrelas", Jack era também conhecido no mundo do cinema como "dialect coach" (algo como "professor de sotaques"), tendo trabalhado com atores como Viggo Mortensen, Christian Bale ou Robert Downey Jr. em filmes como "Sherlock Holmes", "Capitão América" ou "Promessas Perigosas".

A representante do ator, que trabalhou até bem recentemente no novo filme de Batman, explicou que a esposa não pôde acompanhá-lo nos seus últimos dias, porque está também em quarentena, na Austrália. Poderá também não haver um funeral tradicional devido às contingências da pandemia de Covid-19.