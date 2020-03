A rapper adolescente Bhad Bhabie acusa a amiga Billie Eilish de ignorar as mensagens que lhe envia e de nunca lhe responder. "Penso que sou amiga da Billie, mas não sei se ela é minha amiga", disse Bhabie num vídeo em direto no Instagram no passado fim de semana.

"Sempre que lhe mando uma mensagem e lhe dou o meu número, ela não me responde", continuou, "quer dizer, não sei, suponho que seja isso que acontece quando estas cabras se tornam famosas. Pode ser isso. Não me estou a passar. Sei quem são os meus verdadeiros amigos".

O verdadeiro nome da rapper é Danielle Bregoli e tornou-se conhecida do público depois de, com apenas 13 anos, ter ido ao programa de televisão do psicólogo Dr. Phil e de se ter virado contra o público. O momento em que disse "cash me ousside" (algo como "espero por vocês lá fora") tornou-se viral.