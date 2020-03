Adam Schlesinger, baixista e compositor nos Fountains of Wayne, está em coma induzido devido à Covid-19.

No Twitter, uma conta ligada a uma outra banda sua, os Ivy, revelou o estado de saúde do músico, que se encontra ligado a um ventilador há duas semanas.

"Oramos por ele, pela sua família e pelos médicos", pode ainda ler-se.

Schlesinger, de 52 anos, conta no seu currículo com três prémios Emmy e um Grammy, bem como com uma nomeação para um Óscar por 'That Thing That You Do', tema escrito para "Tudo Por Um Sonho", filme de Tom Hanks de 1996.

Com os Fountains of Wayne, o músico ajudou ainda a compôr o êxito 'Stacy's Mom'.