Elton John foi o mestre de cerimónias do festival virtual iHeart Living Room, que juntou este domingo uma série de atuações de músicos bem conhecidos diretamente das suas salas de estar.

A intenção desta ação de beneficência foi angariar dinheiro para apoiar instituições de solidariedade que estão a ajudar pessoas afetadas pela pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, o país com mais pessoas infetadas no mundo.

Depois de Alicia Keys abrir o espetáculo, ao piano, com 'Underdog', John passou o protagonismo aos Backstreet Boys, que, cada um em sua casa, interpretaram o sucesso 'I Want it That Way'.

Entre uma curta conversa com Lizzo, que falou da importância da música, neste momento, para unir as pessoas, e uma mensagem especial de Lady Gaga, que apelou às pessoas que se mantenham em contacto com os amigos de forma remota e que ajudem as suas comunidades locais como puderem.

O hino 'My Hero', um dos primeiros sucessos dos Foo Fighters, foi a contribuição de Dave Grohl, sozinho com uma guitarra, mas o evento virtual contou com os duetos de Billie Eilish e o irmão Finneas numa versão intimista de 'Bad Guy' e de Camila Cabello e o namorado Shawn Mendes em 'My Oh My'.

Sam Smith cantou 'How Do You Sleep?' a cappella do seu apartamento de Londres, Demi Lovato apresentou uma versão minimalista de 'Skyscraper', Billie Joe Armstrong interpretou 'Boulevard of Broken Dreams', dos seus Green Day, e Mariah Carey afinou a voz em 'Always Be My Baby'.

No final, Elton John, que no início disse "eu até tocaria uma canção, mas estou de quarentena na única casa onde alguma vez estive sem um piano", sentou-se com o órgão onde os filhos têm aulas de música e cantou 'Don't Let The Sun Go Down on Me'.

Consulte abaixo o alinhamento completo do iHeart Living Room e veja o vídeo completo do festival.

Alicia Keys - 'Underdog'

Backstreet Boys - 'I Want It That Way'

Dave Grohl - 'My Hero'

Billie Eilish & Finneas - 'Bad Guy'

Camila Cabello & Shawn Mendes - 'My Oh My'

Billie Joe Armstrong - 'Boulevard of Broken Dreams'

Tim McGraw - 'Something Like That'

Sam Smith - 'How Do You Sleep?'

Demi Lovato - 'Skyscraper'

H.E.R. - 'Keep Holding On'

Mariah Carey - 'Always Be My Baby'

Elton John - 'Don't Let the Sun Go Down on Me'