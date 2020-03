Sam Smith resolveu mudar o nome do seu terceiro e novo álbum que deveria chegar às lojas e plataformas de streaming a 5 de junho mas foi agora adiado para data incerta.

Na origem das alterações está a pandemia de Covid-19: o disco tinha como título "To Die For" (que se pode traduzir como "de morrer") mas vai ser renomeado, se se saber ainda qual o novo nome.

"Pensei muito nestas últimas semanas e sinto que o título do álbum e a sua edição em breve não me parecem apropriados", escreveu Smith em comunicado, "portanto decidi continuar a trabalhar no álbum e fazer mais algumas alterações e acrescentos importantes".

Garantindo que "vai mesmo haver um álbum este ano" e prometendo mais música nova nos próximos meses, Smith agradece aos fãs pela paciência e compreensão: "quero sempre fazer as coisas bem feitas, por vocês".